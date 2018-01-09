Вадим Шипачев: "Исключение из КХЛ? Надеюсь "Северсталь" не попадет под этот удар"

Нападающий СКА Вадим Шипачев наддется, что его родной клуб "Северсталь" избежит исключения из КХЛ. Форвард отметил, что команда из Череповца показывает хорошую игру, а клуб обладает хорошей инфраструктурой.

– Ваш родной клуб "Северсталь" может попасть в число трех команд, которые покинут КХЛ после этого сезона. Такое развитие событий будет ударом для Череповца?

– Надеюсь, "Северсталь" не попадет под этот удар. Они здорово играют сейчас. Там все сделано для того, чтобы они радовали болельщиков: хороший стадион, хорошая инфраструктура. Череповец живет хоккеем, там выступает много своих воспитанников. Это мой родной клуб и я всегда желаю ему только удачи. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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