Вадим Епанчинцев: "Спасибо всем, начиная с вратаря и заканчивая последним игроком команды"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над "Трактором" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен результатом, так как игроки полностью выполнили его установку.

– Хотел бы сказать ребятам "спасибо" за то, что полностью выполнили тренерскую установку, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцев. – Спасибо всем, начиная с вратаря и заканчивая последним игроком команды. Единственный компонент, который немного расстроил – численное преимущество: были моменты, были броски, но не было заброшено ни одного гола в большинстве. Но ничего, дело ведь и в том, что мы несколько изменили игровые сочетания: вернулись травмированные игроки, где-то потерян игровой ритм. У нас еще есть время поработать над этим компонентом. Поздравляю всех болельщиков и футбольного, и хоккейного "Спартака" с победами. Двигаемся дальше!

– Что скажете об игре Максвелла в сегодняшнем матче? Все-таки он пропустил немало времени.

– Мы вновь соединили легионерскую тройку, ребята забили гол. У Бена несколько потерян игровой ритм – все-таки он пропустил много игр. Но он опытный хоккеист, умеет играть. Через матчи он наберет игровые и физические кондиции, добавит еще, что от него и требуется.