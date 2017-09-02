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21:19 | Хоккей — КХЛ

Вадим Епанчинцев: "Спартак" не от хорошей жизни играет в шесть защитников"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (1:0) отметил, что планирует делать ротацию состава и освежать линию защиты. Епанчинцев подчеркнул, что в следующей игре против СКА команда будет настроена на победу.

– Несколько матчей "Спартак" с самого сначала играет в шесть защитников. Понятно, что это очень тяжело. Впереди встреча со СКА. Есть ли какие-то пути для усиления обороны?

– Мы планировали шесть защитников. Это не от хорошей жизни. Есть травмированные ребята: Кулик, Синицын, который скоро уже выйдет. Будем делать ротацию, и освежать линию защиты.

– Почему Ли и Цыплаков сидят в запасе и вы их не стали сегодня использовать?

– Молодым ребятам тяжело войти в игру, не имея опыта. Плюс у них мало игровой практики. Мы планировали, но потом не стали ничего менять.

– Как будете готовиться к встрече со СКА?

– Мы настраиваемся только на победу. У нас все ребята профессионалы и все прекрасно понимают. Сейчас главное – быстрее восстановится. У "Спартака" седьмая игра, и почти все они идут через день. Тренировочный процесс уже на заднем плане. Все направлено только на восстановление ребят. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы других СМИ
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