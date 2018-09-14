Вадим Епанчинцев: "Сейчас реализация - не конек "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения в матче регулярного чемпионата от СКА (1:2) отметил молодежь красно-белых.

– Если честно, претензий больших нет к команде, – сказал Епанчинцев. – Исполнительское мастерство у СКА выше. Пропустили, допустили ошибки и не смогли реализовать свои моменты. Реализация на данный момент – не наш конек. Третий период можно занести в актив.

К сожалению, некоторые опытные игроки не сыграли в ту силу, в которую могут. А должны брать на себя ответственность. Молодежь показала себя: забивает в двух матчах, выходя в четвертом звене. Если у других будет такое же желание, то все будет нормально, и результат будет.

Мы получили ненужные удаления, зная большинство соперника. Хотя мы и справились за счет старания. К сожалению, 5 на 5 пропускаем контратаки и получаем пропущенные голы. (Игорь Еронко)​

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