Вадим Епанчинцев: "Самое главное, чтобы Стоа и Радил вернулись с Олимпиады без травм"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над рижским "Динамо" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил надежду, что игроки красно-белых вернулись с Олимпийских игр без повреждений. Также специалист расстроен, что команда не смогла досрочно обеспечить себе участие в плей-офф.

– Хочется поблагодарить наших болельщиков за невероятную поддержку в этой домашней серии – они постоянно гнали нас вперед. В психологическом плане было тяжело настроить ребят. Настрой был, да, но момент психологии присутствовал – была скованность, неуверенные действия некоторых наших игроков, особенно в первом периоде. Самое главное, что взяли три очка при не очень выразительной игре. Огромное спасибо ребятам. Сейчас надо отдохнуть, восстановиться и затем нам предстоят две решающие игры. Могли в матче с Череповцом заработать еще одно очко и после сегодняшней победы досрочно попасть в плей-офф, но, к сожалению… Будем играть до конца и стараться попасть в плей-офф – выполнить поставленную перед нами задачей.

– С каким настроем уходите на перерыв в чемпионате?

– Если бы набрали еще одно в матче с "Северсталью", настроение было бы лучше.

– Матч со сборной – игра больше для соперника, нежели для "Спартака"?

– Думаю, да. Мы бы больше выходных дней дали нашей команде.

– Стоа и Радил набрали хорошую форму и уезжают на Олимпиаду. Нет ли опасения, в каком состоянии они вернутся?

– Опасения есть всегда. Самое главное, чтобы они вернулись без травм.

– Расскажите о распорядке команды на ближайший месяц.

– Будет мини-отпуск, с 1 февраля три дня работаем, затем играем матч со сборной, а пятого числа улетаем в Чехию на сбор. После чего тренируемся в Москве и отправляемся на турнир в Екатеринбург.