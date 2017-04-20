Вадим Епанчинцев: "Кто мне нужен в "Спартаке"? Зарипов и Мозякин"

Новый главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев заявил, что клуб уже ведет работу по усилению состава, однако отметил, что сложно подобрать хоккеистов под свое видение игры. 41-летний специалист ранее работал в "Сарыарке", а также возглавлял молодежные команды "Атланта" и "Спартака".

– Озвучили руководству "Спартака" фамилии игроков, которых хотели бы видеть в команде? Какие позиции хотите укрепить?

– Работаю в этом направлении, – цитирует сайт КХЛ Епанчинцева. – Каждый день, даже, можно сказать, каждый час. Постоянно идут звонки, работа кипит. Смотрим варианты, отбираем тех, кто нас устраивает. Думаю, должна получиться хорошая команда. Достойная, как минимум, попадания в плей-офф.

– Большой список кандидатов?

– Можно сделать его какой угодно длины. К сожалению, не всегда можно найти хоккеистов под твое видение игры. Поэтому надо не ошибиться.

– Хотя бы пару фамилий можете назвать с характеристикой: вот этот игрок мне стопроцентно нужен?

– Мозякин и Зарипов (Смеется).