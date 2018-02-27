Вадим Епанчинцев: "Игра с "Локомотивом" - одна из худших в сезоне"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Локомотива" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что после перерыва его команда потеряла игровой ритм. Он подчеркнул, что на команду давил результат.

– Был большой перерыв, – сказал Епанчинцев. – Игровой ритм потерян, плюс к тому была важная игра в плане результата. Это довлело на ребят. Сегодняшняя игра одна из худших в сезоне. Даже выделить ни одного игрока не могу. Есть еще один матч, и мы будем к нему серьезно готовиться. Здесь одно из двух: или смотреть по телевизору, или играть дальше. Сделаем анализ прошедшей игры и готовимся к "Динамо".

– Может, психологически сказалось, что в двух матчах надо набрать одно очко?

– Психологический момент для каждого человека важен. На данный момент не было того лидера, который потянул бы команду за собой.

– Поражение подняло рейтинг последнего матча. Что за два дня нужно сделать?

– Аншлаг за два дня был обеспечен, не зависимо от результата. Большинство надо подтянуть. К сожалению была пауза, у нас уехали лидеры, сочетания троек сразу поменялось. Но, будем смотреть, анализировать и готовится. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)