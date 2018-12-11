В правительстве области утверждают: вопрос о закрытии школы не подниался

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Александр Югов заявил, что вопрос о закрытии СДЮШОР "Торпедо" не поднимался. Ранее в соцсетях появилось открытое письмо на имя губернатора Глеба Никитина, в котором родители юных хоккеистов просят спасти школу от закрытия.

- Я видел обращение родителей воспитанников школы. Губернатор дал поручение разобраться в ситуации. Вопрос находится под моим личным контролем. Вопрос о закрытии СДЮШОР "Торпедо" никогда не стоял, – приводит официальный сайт правительства области слова Югова.

Отмечается, что ближайшее время он планирует лично встретиться с родителями воспитанников и рассказать им о дальнейшей судьбе СДЮШОР.