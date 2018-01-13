Участников Матча звезд КХЛ в ночь перед игрой вывели из отеля из-за пожарной тревоги

Сотрудники одного из отелей Астаны, в котором расположились участники Матча звезд КХЛ, ночью были вынуждены попросить хоккеистов и тренеров покинуть свои номера из-за пожарной тревоги, сообщает "Р-Спорт". Причиной инцидента стало задымление на подземной парковке гостиницы, произошедшее в 3 часа ночи.

Отмечается, что пожарные разбирались в произошедшем около часа - в начале пятого игроки и тренеры смогли вернуться в свои номера.

Напомним, Матч звезд КХЛ пройдет в Астане 13-14 января.