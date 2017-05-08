TSN: Гавриков останется в КХЛ на два года, но встретится с представителями "Коламбуса"

Защитник "Локомотива" и сборной России Владислав Гавриков не поедет в "Коламбус" в этом году, сообщает TSN. Отмечается, что 21-летний хоккеист подпишет двухлетний контракт с одним из клубов КХЛ. Однако на следующей неделе проведет встречу с представителями "Коламбуса".

Ранее сообщалось, что СКА намерен предложить защитнику контракт на улучшенных условиях, которые "Локомотив" пока не планирует повторять. В таком случае ярославцы получат за игрока компенсацию. Ее размер составит около 100 миллионов рублей.

На чемпионате мира-2017 Гавриков отметился голевой передачей в двух матчах. В регулярном чемпионате КХЛ он провел 54 встречи и набрал 7 (3+4) очков, а также 5 (1+4) очков в 15 встречах Кубка Гагарина.