Три очка Ковальчука помогли СКА обыграть "Авангард"

СКА обыграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3. В составе победителей голами отметились Виктор Тихонов, Сергей Плотников, Вадим Шипачев, Максим Чудинов и Илья Ковальчук, набравший в этой встрече 3 (1+2) балла. У омичей дублем отметился Владимир Соботка и один гол на счету Николая Лемтюгова.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, опережая ближайшего преследователя – ЦСКА, на одно очко. "Авангард" занимает вторую строчку на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Авангард" (Омск) – 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Плотников – 11 (бол., Ковальчук, Дацюк), 3:03 – 1:0. Соботка – 7 (Пережогин, Лемтюгов), 4:03 – 1:1. Шипачев – 16 (бол., Гусев, Ковальчук), 7:19 – 2:1. Ковальчук – 25 (бол., Гусев, Шипачев), 26:42 – 3:1. Тихонов – 3 (Прохоркин, Кетов), 28:36 – 4:1. Лемтюгов – 15 (Пережогин, Соботка), 31:22 – 4:2. Соботка – 8 (бол., Густафссон, Меньшиков), 36:02 – 4:3. Чудинов – 4 (Дацюк, Плотников), 49:53 – 5:3.

Вратари: Шестеркин – Фурх (Шилин, 28:36).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 39 (12+13+14) – 26 (8+11+7).

Судьи: Наумов, Оленин.