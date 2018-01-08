Три матча "Спартака" в 2018 году посетили более 31 тысячи зрителей

"Спартак" в Твиттере сообщил, три домашних матча команды в 2018 году в регулярном чемпионате КХЛ собраи на трибунах ВТБ Ледового дворца 31451 зрителя. Средняя посещаемость игр красно-белых составляет 10484 человека.
В 2018 году "Спартак" принимал "Салават Юлаев" (11300 человек, рекорд посещаемости), "Ак Барс" (10804 человека) и "Нефтехимик" (9 347 человек).
Отметим, что максимальная вместимость ВТБ Ледового дворца - 12 100 мест.
Между прочим за три матча в 2018 году у нас на трибунах побывал 31451 зритель! pic.twitter.com/o7veysxpcP– Спартак Москва (@spartak_hc) 8 января 2018 г.
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