21:02 8 января | Хоккей — КХЛ

Три матча "Спартака" в 2018 году посетили более 31 тысячи зрителей


"Спартак" в Твиттере сообщил, три домашних матча команды в 2018 году в регулярном чемпионате КХЛ собраи на трибунах ВТБ Ледового дворца 31451 зрителя. Средняя посещаемость игр красно-белых составляет 10484 человека.

В 2018 году "Спартак" принимал "Салават Юлаев" (11300 человек, рекорд посещаемости), "Ак Барс" (10804 человека) и "Нефтехимик" (9 347 человек).

Отметим, что максимальная вместимость ВТБ Ледового дворца - 12 100 мест.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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