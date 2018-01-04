"Спартак" обновил рекорд посещаемости матчей клуба в КХЛ

"Спартак" обновил рекорд посещаемости домашний матчей в КХЛ, сообщает Твиттер клуба. Встречу регулярного чемпионата лиги против "Салавата Юлаева" посетили 11 300 человек.

Предыдущее достижение было установлено красно-белыми во время ретро-матча против "Слована" (8:2), который состоялся 9 декабря 2017 года.

Рекорд КХЛ по посещаемости был установлен 2 декабря 2017 года, когда за игрой между "Йокеритом" и СКА на открытом воздухе в Хельсинки вживую наблюдали 17 645 зрителей.

Отметим, что за 11 минут до завершения третьего периода "Спартак" обыгрывает "Салват Юлаев" со счетом 3:2.