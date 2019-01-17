"Трактор" дома обыграл "Торпедо"

"Трактор" выиграл у "Торпедо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кейлоф - 16, 15:45 - 0:1. Энлунд - 5 (Томас, Бэйлен), 23:57 - 1:1. Веряев - 5 (Варнаков, Боди), 28:26 - 1:2. Шолохов - 2 (Шаров, Петров), 36:01 - 2:2. Шолохов - 3 (Стоа), 41:54 - 3:2.
Вратари: Демченко - Браст (59:09).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 35 (9+14+12) - 21 (3+8+10).
Судьи: Кулев, Сергеев.
17 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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