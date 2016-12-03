"Торпедо" со Скудрой по буллитам победило "Ладу"

"Лада" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам проиграла "Торпедо". Победный буллит исполнил нападающий Каспарс Даугавиньш. Отметим, что на скамейку нижегородцев после дисквалификации вернулся главный тренер Петерис Скудра. "Торпедо" прервало 4-матчевую безвыигрышную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Семин – 9 (бол., Даугавиньш, Фролов), 22:15 – 0:1. Бочаров – 11 (бол., Белоусов, Рыбин), 33:04 – 1:1.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Ежов – Проскуряков.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 17 (4+4+5+4) – 31 (10+9+9+3).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

3 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".