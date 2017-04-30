11:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Торпедо" покинули 20 игроков

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"Торпедо" не стало продлевать контракты с 20 игроками, информирует официальный сайт клуба. По разным причинам в следующем сезоне не сыграют за нижегородцев вратари Михаил Бирюков, Максим Аляпкин и Илья Проскуряков, защитники Артем Ступников, Роман Дерлюк, Илья Колганов, Станислав Егоршев, Максим Осипов, Николай Лукьянчиков, Георгий Морев и Сэм Лофквист, нападающие Максим Кицын, Даниил Жарков, Николай Жердев, Дмитрий Семин, Александр Фролов, Никита Рогов, Бобби Батлер, Брендон Макмиллан и Владислав Богословский.

"Благодарим всех хоккеистов за игру в составе команд системы ХК "Торпедо" и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/13032-izmeneniya-v-sostave.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ngil

Кто играть-то будет?!

11:50

tranmer

Ребят, ну посчитать сложно? 20 человек ровно!

11:45