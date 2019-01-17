"Торпедо" погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками

Нижегородская прокуратура добилась от "Торпедо" погашения задолженности по заработной плане перед сотрудниками команды за ноябрь 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

= В адрес руководителя организации внесены представления об устранении допущенных нарушений трудового законодательства, в отношении генерального директора возбуждено административное производство по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), объявлено предостережение. В настоящее время в результате принятых мер задолженность в организации погашена в полном объеме, - говорится в заявлении пресс-службы.

Общая сумма долгов составила 6,4 миллиона рублей. В прошлом сезоне "Торпедо" неоднократно попадало в ситуацию с долгами по зарплате. В частности, игроки получили деньги за сезон-2017/18 через три месяца после окончания чемпионата.

На данный момент автозаводцы занимают седьмое место в Восточной конференции, набрав 53 очка в 49 матчах.

Все о КХЛ - здесь