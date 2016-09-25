"Торпедо" одолело "Югру" и укрепилось на третьем месте на "Западе"

"Торпедо" взяло верх над "Югрой" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы в турнирной таблице "Запада" занимают третье место, отставая на 6 очков от лидирующего ЦСКА. "Югра" упустила шанс войти в зону плей-офф на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Мозер - 3 (бол., Семин, Даугавиньш), 5:07 - 1:0. Горбунов - 2 (бол., Гусев, Лапенков), 20:45 - 1:1. Потапов - 2 (бол., Мозер, Семин), 31:01 - 2:1. Петтерссон - 4 (Рассказов), 38:59 - 3:1.

Вратари: Проскуряков - Шарыченков.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 18 (5+9+4) - 23 (6+7+10).

Судьи: Рогачев, Цыплаков.