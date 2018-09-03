"Торпедо" обыграло СКА

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях проиграл "Торпедо" со счетом 3:4. Победный гол у нижегородцев забил Денис Паршин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Голы: Гусев - 2 (Барабанов, Херсли), 0:34 - 0:1. Хафизуллин - 1 (Херсли, Гусев), 19:49 - 0:2. Саболич - 1 (Кейлоф), 25:12 - 1:2. В. Тихонов - 2 (мен.), 34:35 - 1:3. Галузин - 1 (Сергиенко), 37:06 - 2:3. Шенфельд - 1 (бол., Баранцев, Варнаков), 56:48 - 3:3. Паршин - 1 (Хольм), 57:24 - 4:3.

Вратари: Галимов - Хелльберг (59:20).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 31 (9+11+11) - 35 (15+13+7).

Судьи: Белов, Соин.

3 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".