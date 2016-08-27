"Торпедо" дома победило "Йокерит"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Йокерит" – 3:1. Решающую шайбу забросил нападающий Владимир Галузин, оформивший дубль. Нижегородский клуб одержал вторую победу подряд, команда из Хельсинки потерпела второе поражение кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Даугавиньш - 2 (Галузин), 25:39 - 1:0. Йоэнсуу - 1 (бол., Салминен, Йормакка), 33:16 - 1:1. Галузин - 1 (Даугавиньш, Петтерссон), 38:13 - 2:1. Галузин - 2 (мен., п.в.), 58:35 - 3:1.
Вратари: Проскуряков - Хелениус (58:04 - 58:35, 58:47 - 59:34, 59:48).
Штраф: 16 - 37.
Броски: 33 (11+13+9) - 20 (6+9+5).
Судьи: Бутурлин, Наумов.
27 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".