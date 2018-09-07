Тимченко единогласно переизбран председателем совета директоров КХЛ

Совет Директоров КХЛ на сегодняшнем заседании единогласно переизбрал председателем Геннадия Тимченко, сообщается на официальном сайте лиги.

Также были рассмотрены вопросы финансовой деятельности компании в новом сезоне. Будет осуществлено дополнительное страхование жизни и здоровья игроков, антидопинговое обеспечение в сезоне 2018/19.

Продолжится финансовая поддержка мероприятий Федерации хоккея России по развитию детско-юношеского хоккея и материальная помощь ветеранам хоккея. Изменения коснутся схемы распределения доходов клубам от продажи ТВ-прав.

Ранее сообщалось, что совет директоров КХЛ покинули Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов из-за ограничений, установленных законодательством Российской Федерации для депутатов Государственной Думы. Их место заняли Дмитрий Курбатов и Сергей Батехин.