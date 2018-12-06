Терещенко прокомментировал переход в минское "Динамо" фотографией Рокки Бальбоа

Нападающий минского "Динамо" Алексей Терещенко поблагодарил в своем Инстаграме тренерский штаб команды, болельщиков и руководство клуба за предоставленную возможность играть в хоккей. 37-летний российский форвард сравнил себя с персонажем одноименного фильма "Рокки Бальбоа".

– С сегодняшнего дня я – игрок минского "Динамо"! Хотел бы поблагодарить болельщиков Минска, руководство и тренерский штаб "Динамо" за предоставленную возможность играть в хоккей, – написал Терещенко. – Для меня это новый вызов. Я знаю, сколько мне лет, я читаю российскую прессу и смотрю передачи. Но все, кто хочет доказать, что я старый, – у вас есть еще 27 игр регулярного сезона плюс плей-офф.

Ранее трехкратный чемпион мира Терещенко становился чемпионом России в составе московского "Динамо", "Ак Барса" и "Салавата Юлаева".