Техническое состояние "Арены-Омск" оценено как аварийное

Пресс-служба "Авангарда" опубликовала заключение экспертизы состояния Арены в Омске.

Техническая экспертиза сделала вывод об аварийном состоянии арены. По итогам проведенных работ по визуальному и инструментальному обследованию строительных конструкций сделаны следующие выводы:

- Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса "Арена-Омск" оценивается как аварийное;

- Основываясь на данных, полученных в ходе испытаний, можно сделать вывод, что прочностные характеристики основных железобетонных конструкций здания не ниже принятых в проекте значений;

- Поверочный расчет показал, что часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом;

- Прослеживается динамика развития существующих повреждений (увеличение параметров повреждения – ширины раскрытия, длины трещин и т.п.) и появление новых за короткий срок (в процессе обследования) с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т.п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания.

В настоящий момент ведутся профилактические работы, мониторинг технического состояния и проработка плана восстановления "Арены Омск". Также создана рабочая группа, которой поручено заняться проектированием возможных вариантов реконструкции.