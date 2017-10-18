Старший тренер "Куньлуня": "В исполнении буллитов игра вратаря Хелльберга оставляет желать лучшего"

Старший тренер "Куньлуня" Игорь Кравчук после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (2:3 Б) отметил, что встреча проходила с переменным успехом. Специалист также добавил, что в исполнении буллитов игра вратаря Магнуса Хелльберга оставляет желать лучшего.

– Игра шла с переменным успехом, – цитирует пресс-служба челябинцев Кравчука. – "Трактор" повел в счете, нам удалось отыграться. Нелепые удаления сломали игру, потом был шанс повести в счете. 5 минут, слабая реализация. Не получилось выиграть в овертайме, было недостаточно бросков. В исполнении буллитов игра нашего вратаря оставляет желать лучшего.