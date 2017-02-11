"Спартак" в серии буллитов обыграл СКА в товарищеском матче

"Спартак" обыграл СКА в серии буллитов (4:3 Б) в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках перерыва в регулярном чемпионате КХЛ на игры Евротура.

В составе победителей по шайбе забросили Тим Стэплтон, Константин Глазачев, Денис Толпеко, а победный буллит на счету Александра Васильева. У армейцев дубль оформил Евгений Кетов, одна шайба на счету Никиты Гусева. Отметим, что в составе СКА в матче принимали участие лидеры клуба Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

Товарищеский матч

СКА (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 3:4 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)