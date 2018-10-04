"Спартак" в овертайме победил минское "Динамо"

"Спартак" победил минское "Динамо" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Победу москвичам в овертайме принес Александр Хохлачев.

Красно-белые с 14 очками занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Минчане с 9 баллами идут на 10-м месте.

"Спартак" (Москва) - "Динамо" (Минск) - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: А. Костицын - 4 (бол., Лисовец, Павлович), 7:32 - 0:1. Никонцев - 4 (Провольнев, Трунев), 12:52 - 1:1. Даугавиньш - 3 (бол., Кутейкин, Хохлачев), 31:51 - 2:1. Казионов - 3 (Пулккинен, Хауден), 35:16 - 2:2. А. Костицын - 5 (Лисовец, Хенкель), 43:58 - 2:3. Карсумс - 3 (Дыбленко, Ганзл), 49:14 - 3:3. Хохлачев - 7 (Максвелл, Гончаров), 60:17 - 4:3.

Вратари: Гудачек - Энрот.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 42 (14+11+16+1) - 26 (7+11+8+0).

Судьи: Викман, Морозов.

4 октября. Москва. "ЦСКА Арена".