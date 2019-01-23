"Спартак" пожелал здоровья судье, получившему тяжелую травму во время матча "Витязь" - "Торпедо"

Хоккейный "Спартак" пожелал здоровья арбитру Эдуарду Одиньшу, получившему тяжелую травму во время матча регулярного чемпионата КХЛ между "Витязем" и "Торпедо" (0:6). Нападающий нижегородского клуба Данил Веряев не удержался на ногах и врезался в судью, у которого диагностирован перелом обеих костей левой голени со смещением.

- Сегодня на игре в Подольске арбитр Эдуард Одиньш получил тяжелую травму, врачи диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. "Спартак" желает Эдуарду скорейшего восстановления и возвращения на лед, - сообщается в официальном Твиттере красно-белых.

Сегодня на игре в Подольске арбитр Эдуард Одиньш получил тяжёлую травму, врачи диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. "Спартак" желает Эдуарду скорейшего восстановления и возвращения на лёд. – Spartak Moscow (@spartak_hc) 23 января 2019 г.

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