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"Спартак" подтвердил переход Плотникова

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"Спартак" подтвердил переход нападающего Михаила Плотникова, сообщает официальный сайт красно-белых. 24-летний форвард перешел в московский клуб из новокузнецкого "Металлурга" в обмен на денежную компенсацию. Игрок имеет опыт работы с нынешним наставником команды Германом Титовым.

В прошлом сезоне Плотников провел за "Металлург" 20 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Также в КХЛ нападающий имеет опыт выступления за "Югру". В ближайшее время Михаил Плотников присоединится к своей новой команде.

Дополнительная информация

http://spartak.ru/press/news/item27047/

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