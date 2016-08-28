"Спартак" подтвердил переход Плотникова

"Спартак" подтвердил переход нападающего Михаила Плотникова, сообщает официальный сайт красно-белых. 24-летний форвард перешел в московский клуб из новокузнецкого "Металлурга" в обмен на денежную компенсацию. Игрок имеет опыт работы с нынешним наставником команды Германом Титовым.

В прошлом сезоне Плотников провел за "Металлург" 20 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков. Также в КХЛ нападающий имеет опыт выступления за "Югру". В ближайшее время Михаил Плотников присоединится к своей новой команде.