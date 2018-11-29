"Спартак" обыграл "Северсталь"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" со счетом 3:0. Дубль оформил Анатолий Никонцев.

"Северсталь" провела первую встречу под руководством нового главного тренера Андрея Разина. Команда при этом потерпела седьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Никонцев - 9 (Григорьев, Злобин), 9:14 - 1:0. Никонцев - 10 (бол., Калинин, Карсумс), 51:02 - 2:0. Зубов - 5 (Даугавиньш, Хохлачев), 53:56 - 3:0.

Вратари: Беспалов (53:25 - 53:56, 58:35 - 58:57, 59:11) - Фурх.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (14+3+8) - 24 (6+12+6).

Судьи: Беляев, Гамалей.

29 ноября. Москва. "ЦСКА Арена". 5985 зрителей.