"Спартак" дома уступил "Югре"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Югре" – 2:3. Решующую шайбу менее, чем за три минуты до конца третьего периода забросил нападающий Павел Медведев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Д. Хлыстов – 1 (Панов), 6:40 – 0:1. Лещенко – 2 (Хегстрем, Гилрой), 7:46 – 1:1. Варфоломеев – 5 (Лапенков, Погоришный), 21:17 – 1:2. Воронин – 1 (Бондарев), 27:28 – 2:2. Медведев – 5 (Угольников), 57:15 – 2:3.

Вратари: Свенссон (58:11) – Фокин.

Штраф: 4 – 18.

Броски: 29 (10+9+10) – 21 (8+8+5).

Судьи: Кадыров, Щенев.

27 сентября. Москва. МСА "Лужники".