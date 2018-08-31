Состав "Авангарда" на первой тренировке в Балашихе

"Авангард" в эти минуты проводит первую тренировку на "Балашиха Арене".

Команда вышла на занятие в следующем составе: Широков - Зернов - Михеев, Тальбо - Деарне - Петров, Пережогин - Семенов - Манукян, Фисенко - Стась - Галимов, Самохвалов - Пьянов - Кошелев, Яремчук - Файзуллин. Защитники: Медведев - Покка, Пивцакин - Чудинов, Березин - Мартынов, Минеев - Бондарев, Дервук. Вратари: Мурыгин и Бобков. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Ранее президент "Авангарда" Максим Сушинский во время первой тренировки в Балашихе отметил, что новая арена омичей удобная, но в настоящее время в ней идет ремонт.