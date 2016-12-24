"Сочи" забросил пять шайб в ворота московского "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Сочи" на своем льду нанес поражение московскому "Динамо" – 5:3. По шайбе у хозяев забросили Евгений Скачков, Андре Петерссон, Михаил Мамкин, Ренат Мамашев и Павел Падакин. Этот результат позволил их команде прервать серию из четырех поражений подряд.

Несмотря на победу, "Сочи" опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо", проиграв впервые за четыре матча, идет шестым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – "Динамо" (Москва) – 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Голы: Скачков – 4 (Костицын), 0:22 – 1:0. Петерссон – 11 (бол., Костицын, Игнатушкин), 9:08 – 2:0. Федоров – 7 (Кашпар), 15:43 – 2:1. Карпов – 8 (Никулин, Карсумс), 20:06 – 2:2. Мамкин – 3 (Костицын, Игнатушкин), 31:54 – 3:2. Мамашев – 4 (бол., О`Делл, Максвелл), 39:30 – 4:2. Падакин – 5, 44:42 – 5:2. Кокарев – 4 (Подшендялов), 48:20 – 5:3.

Вратари: Барулин – Лазушин (Заливин, 44:42, 58:28).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 29 (8+16+5) – 30 (5+11+14).

Судьи: Гусев, Одиньш.

24 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".