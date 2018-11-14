"Сочи" в овертайме обыграл "Локомотив"

"Сочи" выиграл у "Локомотива" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей шайбы забрасывали Александр Полунин и Станислав Бочаров (дважды). У "Локо" отличились Якуб Накладал и Даниил Апальков.

Сочинский клуб набрал 29 очков и идет шестым в Западной конференции. У железнодорожников 37 очков и четвертое место.

"Сочи" (Сочи) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Накладал - 6 (Каюмов), 4:53 - 0:1. Полунин - 3 (мен., О`Делл, Ю. Александров), 23:10 - 1:1. Апальков - 6 (бол., Е. Аверин, Осипов), 24:30 - 1:2. Бочаров - 5 (бол., Росен, Йокипакка), 59:05 - 2:2. Бочаров - 6 (бол., Росен, Йокипакка), 63:47 - 3:2.

Вратари: Барулин (58:24 - 59:05) - Коновалов.

Штраф: 8 - 47.

Броски: 29 (11+10+7+1) - 16 (2+8+4+2).

Судьи: Наумов, Рогачев.

14 ноября. Сочи. ДС "Большой".

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