"Сочи" отправил Титова и Бойчука в "Дизель"

"Сочи" отправил защитника Александра Титова и нападающего Дмитрия Бойчука в "Дизель", который выступает в ВХЛ, сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Отмечается, что оба хоккеиста смогут получить в команде игровую практику.
Сейчас в "Дизеле" находятся еще два игрока сочинцев – вратарь Олег Назаров и защитник Артем Мальцев.
Первый матч в новом сезоне КХЛ "Сочи" проведет 22 августа с "Куньлунем".
Дополнительная информация
http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Aleksandr-Titov-i-Dmitrij-Bojchuk-komandirovany-v-Dizel-6132
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