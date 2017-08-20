"Сочи" отправил Титова и Бойчука в "Дизель"

"Сочи" отправил защитника Александра Титова и нападающего Дмитрия Бойчука в "Дизель", который выступает в ВХЛ, сообщает официальный сайт клуба КХЛ. Отмечается, что оба хоккеиста смогут получить в команде игровую практику.

Сейчас в "Дизеле" находятся еще два игрока сочинцев – вратарь Олег Назаров и защитник Артем Мальцев.

Первый матч в новом сезоне КХЛ "Сочи" проведет 22 августа с "Куньлунем".