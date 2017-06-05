"Сочи" на турнире в Финляндии сыграет с "Трактором" и "Нефтехимиком", в августе - со СКА, "Магниткой" и "Куньлунем"

"Сочи" начнет подготовку к новому сезону с 1 июля, сообщает пресс-служба клуба. Первый сбор команда проведет в Сочи, где хоккеисты будут тренироваться в основном на "земле". В середине июля команда отправится на сбор в Финляндию. Там "Сочи" сыграет с "Нефтехимиком" и "Трактором".

29 июля в Сочи клуб проведет контрольную игру с новокузнецким "Металлургом". С 5 по 10 августа состоится турнир Sochi Hockey Open, на котором также сыграют СКА, магнитогорский "Металлург" и "Куньлунь". С 14 по 17 августа "Сочи" отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в турнире Николая Пучкова.