"Слован" уступив СКА, потерпев 11-е поражение подряд

СКА победил "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для армейцев это шестая победа подряд с разностью голов 26-3. В Западной конференции команда уступает по очкам только ЦСКА (61 против 66).

"Слован" же проиграл 11-й матч подряд и идет на предпоследнем 11-м месте на "Западе".

В другой встрече минское "Динамо" вырвало победу у рижских одноклубников, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Слован" (Братислава) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Сукель - 7 (Грман, Клок), 8:53 - 0:1. Якупов - 11 (Коскиранта), 9:26 - 1:1. Плотников - 10 (Дацюк, В. Тихонов), 23:58 - 2:1. Прохоркин - 13 (Зуб, Гусев), 35:14 - 3:1. Гусев - 10 (бол., Прохоркин), 49:42 - 4:1.

Вратари: Хелльберг - Чильяк.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 30 (7+10+13) - 25 (11+11+3).

Судьи: Бирин, Юдаков.

18 декабря. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

"Динамо" (Минск) - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Дзиеркалс - 1 (бол., Балинскис), 21:46 - 0:1. Хауден - 7 (Лисовец), 46:23 - 1:1. Хауден - 8 (Бут), 58:39 - 2:1.

Вратари: Энрот - Билялов (59:28 - 59:57).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (12+7+12) - 20 (4+13+3).

Судьи: Сергеев, Спирин.

18 декабря. Минск. "Минск-Арена".