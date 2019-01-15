"Слован" уступил "Трактору", потерпев седьмое поражение подряд

"Слован" проиграл "Трактору" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:2. В составе клуба из Челябинска заброшенными шайбами отметились Данила Губарев и Кристиан Томас.

"Слован" занимает 12-е место в Западной конференции, имея в активе 27 очков. "Трактор" с 49-ю баллами располагается на 8-й строчке на Востоке.

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"Слован" (Братислава) - "Трактор" (Челябинск) - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Губарев - 1 (Стоа, Томас), 31:21 - 0:1. Томас - 7 (п.в., Бергстрем), 59:39 - 0:2.

Вратари: Штепанек (58:10 - 59:39) - Демченко.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 41 (10+17+14) - 26 (12+6+8).

Судьи: Ансонс, Гамалей.

15 января. Братислава. "Словнафт-Арена".

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