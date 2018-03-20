Скудра и Воробьев не рассматриваются на пост главного тренера "Автомобилиста"

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков отметил, что клуб на пост главного тренера рассматривает трех специалистов. Рябков также добавил, что в их число не входят Петерис Скудра и Илья Воробьев.

- Их кандидатов на самом деле не так много, мы выбираем максимум из трех специалистов, – цитирует ТАСС Рябкова. - Что касается названных тренеров – нет, они не входят в число кандидатов на пост главного тренера "Автомобилиста".

Мы сейчас контактируем с представителями тренеров, потому что по регламенту КХЛ до 30 апреля у всех игроков и тренеров есть свои обязательства перед текущими клубами, даже если сезон уже завершен. Официальное объявление, скорее всего, можно будет делать только после первого мая.