Сколько миллиардов рублей составляет бюджет "Динамо"? Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев отметил, что бюджет зарплат вырос по сравнению с прошлым годом. По его словам, величина зарплат не является гарантией результата.

– "Динамо" укладывается в потолок зарплат – 900 миллионов рублей?

– Есть непосредственная зарплата, а есть бонусы, не все из которых облагаются налогом на роскошь. Мы вели расчеты, и с нашими показателями – 850 миллионов базовой зарплаты и 170 бонусами – мы укладываемся в потолок.

– А на каком месте "Динамо" по размеру зарплатной ведомости?

– Не знаем, что у других команд. Не всегда она соответствует результату. В прошлом сезоне у "Динамо" была четвертая "платежка" на "Западе" и девятое место, а у "Торпедо" – восьмой бюджет и пятая позиция.

– По сравнению с прошлым сезоном зарплатный бюджет увеличился?

– Чуть вырос.

– Вы сказали про зарплатную ведомость команды. Какой процент он составляет от общего бюджета клуба?

– Около 50 процентов.

– То есть общий бюджет "Динамо" сейчас около 2 миллиардов рублей?

– Да.

Полностью интервью Шанцева - в ближайшее время в "СЭ"