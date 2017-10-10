Скабелка – о матче с "Барысом": "Авангард" слабо сыграл перед своими воротами"

Главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка после поражения от "Барыса" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую игру в своей зоне. При этом специалист выразил мнение, что счет игры несправедлив.

– Матч был быстрый, скоростной, с обилием моментов. Но сегодня недостаточно хорошо мы сыграли в своей зоне, – сказал Скабелка. – Пропустили три гола в пустые ворота, находясь пятью игроками перед воротами. Это во многом и определило исход. Мы вернулись в игру и могли сравнять счет. И если после Нижнекамска я сказал, что мы не заслужили очка, то сегодня я считаю, что хотя бы очко мы заслужили.

Да, начало сыграли не так, как хотели, но в дальнейшем сумели перестроиться. Однако игра в неравных составах тоже сегодня многое определила. Соперники много играли в большинстве первые два периода. Это отнимало у нас силы. Но получив в конце игры такое большое численное преимущество, мы должны были забивать. Не получилось. Естественно, мы расстроены, но будем готовиться к следующей игре.

– Возможно, на недостаток эмоций в начале игры повлиял тяжелый выезд?

– У всех одинаковый график. Я не скажу, что эмоций нам не хватило. Мы начали неплохо. Зацепились в зоне за шайбу, создали несколько хороших моментов. Но пропустили легкие голы. Соперник вынудил их пропустить. Слабо сыграли перед своими воротами.

– Густафссон и Эверберг не играли сегодня. Что с ними?

– Густаффсон получил травму. Эверберг не попадает в состав.

– После 0:3 не было мысли заменить Фурха?

– Были. (Анна ЛЕВЧЕНКО)