СКА вернул Шипачева из ВХЛ

СКА в своем Твиттере объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев был отправлен в команду ВХЛ "СКА-Нева". Отмечается, что олимпийский чемпион уже возвращен в главную команду.

"Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ – его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Невы" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ", – говорится в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне 30-летний хоккеист набрал 25 (9+16) очков в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ.