12:37 | Хоккей — КХЛ

СКА вернул Шипачева из ВХЛ

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СКА в своем Твиттере объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев был отправлен в команду ВХЛ "СКА-Нева". Отмечается, что олимпийский чемпион уже возвращен в главную команду.

"Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ – его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Невы" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ", – говорится в сообщении.

Напомним, что в этом сезоне 30-летний хоккеист набрал 25 (9+16) очков в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

По ходу после матча с Йокеритом ске потребуются пару симуляций в следующей игре, чтобы набрать очки. А то и не пара.

14:34

bishop812

лучше б не возвращал,не может человек бороться ,балет на льду,с такими талантом ,пасом,но без умения бороться --грош цена!

14:07

Таки да

Вадиму осталось ещё в ECHL поиграть, так сказать, собрать в карьере все возможные лиги, усилить резюме. :-)

13:47

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