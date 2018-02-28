СКА вернул Шипачева из ВХЛ

СКА в своем Твиттере объяснил причину, по которой нападающий Вадим Шипачев был отправлен в команду ВХЛ "СКА-Нева". Отмечается, что олимпийский чемпион уже возвращен в главную команду.
"Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ – его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Невы" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ", – говорится в сообщении.
Напомним, что в этом сезоне 30-летний хоккеист набрал 25 (9+16) очков в 21 встрече регулярного чемпионата КХЛ.
Информация для всех, кто волновался или не разобрался. Вадим Шипачев возвращен в состав команды КХЛ – его перевод в ВХЛ был связан исключительно с тем, чтобы мы могли включить игроков из "СКА-Невы" в заявку на вчерашний матч с "Йокеритом" в соответствии с регламентом КХЛ. pic.twitter.com/XWigJn4HNN– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 февраля 2018 г.
foreverCSKAforever
По ходу после матча с Йокеритом ске потребуются пару симуляций в следующей игре, чтобы набрать очки. А то и не пара.
14:34
bishop812
лучше б не возвращал,не может человек бороться ,балет на льду,с такими талантом ,пасом,но без умения бороться --грош цена!
14:07
Таки да
Вадиму осталось ещё в ECHL поиграть, так сказать, собрать в карьере все возможные лиги, усилить резюме. :-)
13:47