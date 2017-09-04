СКА в Москве разгромил "Спартак"

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата всухую проиграл СКА (0:5).
Дублем в составе питерцев отметился Илья Ковальчук, также отличились Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин. По две передачи у Сергея Плотникова и Евгения Кетова.
СКА одержал шестую победу подряд (в шести встречах) на старте чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Херсли - 3 (В. Тихонов, Кетов), 7:05 - 0:1. В. Тихонов - 1 (Плотников, Кетов), 19:47 - 0:2. Ковальчук - 6 (бол., Плотников, Гусев), 27:39 - 0:3. Ковальчук - 7 (Дацюк, Барабанов), 38:33 - 0:4. Хафизуллин - 1 (Прохоркин, Гусев), 59:09 - 0:5.
Вратари: Беспалов (Свенссон, 20:00) - Коскинен.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 19 (3+13+3) - 42 (15+15+12).
Судьи: Белов, Гашилов.
4 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.
Дополнительная информация
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Спартак (хоккей)
- Виктор Тихонов (младший)
- Динар Хафизуллин
- Евгений Кетов
- Сергей Плотников
- Патрик Херсли
Serge 129
Колпинская торпеда)))) Прям говнодемон какой-то))) Пятёру исправно привозит. Красавчик.
22:53
Помпей
свиньи опять ПЯТЁРКА )))))) у сектантов чёрная полоса не успевают вынимать из ворот то шайбы,то мячи,клоуны протуХшинские
22:46
Антиконь.
Судейский беспредел своими хищными лапами и до хоккейного Спартака добрался!!!
22:40
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В хлеву новый идол, он же жирный боров- мясная котлета! Держи Пять нарик конченный и верещи по свински хрю виииииииииииииииииииииииии. у-ха-ха.
22:24
foreverCSKAforever
Опять пять, опять кокоринский инстаграм войдет во все символические сборные.
22:18
ravilius777
Свиньи вы запарили пятаки отхватывать от бомжграда
22:02
Циничный
Помпей колпинская котлета реально на свинью похожа,сейчас пятак отрастёт в пределах мкада и будет настоящий боровой хряк.панов иуда и настоящая свинья! 21:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Не трогать талисман Пищевика!!! :) 0:5 - значит на трибунах панов!!! :)
22:01
Помпей
колпинская котлета реально на свинью похожа,сейчас пятак отрастёт в пределах мкада и будет настоящий боровой хряк.панов иуда и настоящая свинья!
21:56
Циничный
Панов - ходи на каждый матч спартака в ЛЧ - и Пишевик побьёт свой рекорд 0:18 !!!
21:55
fk-47
Свиной грипп виноват
21:53
Помпей
панов вынь копытца из штанов,где губошлёп и котлетос из колпина там всегда пятюня в ворота тошнотных)
21:50
fk-47
"Держи пять!" Панов опять на трибунах, теперь на хоккее
21:49
Помпей
Дай ПЯТЬ))))Опять свинюхи пятёрку вынули))))а колпинская котлета пусть наслаждается унижениями ромбозадых)))
21:48
Циничный
Какая боль, какая боль! Люди - рабы = 5:0
21:47
PitersS
Какая боль...
21:47
Bibigon2000
ага? да...
21:47
П_о_в_а_р
Случайно.
21:45