СКА в Москве разгромил "Спартак"

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата всухую проиграл СКА (0:5).

Дублем в составе питерцев отметился Илья Ковальчук, также отличились Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин. По две передачи у Сергея Плотникова и Евгения Кетова.

СКА одержал шестую победу подряд (в шести встречах) на старте чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Херсли - 3 (В. Тихонов, Кетов), 7:05 - 0:1. В. Тихонов - 1 (Плотников, Кетов), 19:47 - 0:2. Ковальчук - 6 (бол., Плотников, Гусев), 27:39 - 0:3. Ковальчук - 7 (Дацюк, Барабанов), 38:33 - 0:4. Хафизуллин - 1 (Прохоркин, Гусев), 59:09 - 0:5.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 20:00) - Коскинен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 19 (3+13+3) - 42 (15+15+12).

Судьи: Белов, Гашилов.

4 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.