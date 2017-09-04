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21:43 | Хоккей — КХЛ

СКА в Москве разгромил "Спартак"

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"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата всухую проиграл СКА (0:5). 

Дублем в составе питерцев отметился Илья Ковальчук, также отличились Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин. По две передачи у Сергея Плотникова и Евгения Кетова.

СКА одержал шестую победу подряд (в шести встречах) на старте чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Херсли - 3 (В. Тихонов, Кетов), 7:05 - 0:1. В. Тихонов - 1 (Плотников, Кетов), 19:47 - 0:2. Ковальчук - 6 (бол., Плотников, Гусев), 27:39 - 0:3. Ковальчук - 7 (Дацюк, Барабанов), 38:33 - 0:4. Хафизуллин - 1 (Прохоркин, Гусев), 59:09 - 0:5.

Вратари: Беспалов (Свенссон, 20:00) - Коскинен.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 19 (3+13+3) - 42 (15+15+12).

Судьи: Белов, Гашилов.

4 сентября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Serge 129

Колпинская торпеда)))) Прям говнодемон какой-то))) Пятёру исправно привозит. Красавчик.

22:53

Помпей

свиньи опять ПЯТЁРКА )))))) у сектантов чёрная полоса не успевают вынимать из ворот то шайбы,то мячи,клоуны протуХшинские

22:46

Антиконь.

Судейский беспредел своими хищными лапами и до хоккейного Спартака добрался!!!

22:40

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В хлеву новый идол, он же жирный боров- мясная котлета! Держи Пять нарик конченный и верещи по свински хрю виииииииииииииииииииииииии. у-ха-ха.

22:24

foreverCSKAforever

Опять пять, опять кокоринский инстаграм войдет во все символические сборные.

22:18

ravilius777

Свиньи вы запарили пятаки отхватывать от бомжграда

22:02

Циничный

Помпей колпинская котлета реально на свинью похожа,сейчас пятак отрастёт в пределах мкада и будет настоящий боровой хряк.панов иуда и настоящая свинья! 21:56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Не трогать талисман Пищевика!!! :) 0:5 - значит на трибунах панов!!! :)

22:01

Помпей

колпинская котлета реально на свинью похожа,сейчас пятак отрастёт в пределах мкада и будет настоящий боровой хряк.панов иуда и настоящая свинья!

21:56

Циничный

Панов - ходи на каждый матч спартака в ЛЧ - и Пишевик побьёт свой рекорд 0:18 !!!

21:55

fk-47

Свиной грипп виноват

21:53

Помпей

панов вынь копытца из штанов,где губошлёп и котлетос из колпина там всегда пятюня в ворота тошнотных)

21:50

fk-47

"Держи пять!" Панов опять на трибунах, теперь на хоккее

21:49

Помпей

Дай ПЯТЬ))))Опять свинюхи пятёрку вынули))))а колпинская котлета пусть наслаждается унижениями ромбозадых)))

21:48

Циничный

Какая боль, какая боль! Люди - рабы = 5:0

21:47

PitersS

Какая боль...

21:47

Bibigon2000

ага? да...

21:47

П_о_в_а_р

Случайно.

21:45