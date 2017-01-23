СКА в гостях победил "Сочи"

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" – 4:0. По 2 (1+1) очка в составе победителей набрали Никита Гусев и Павел Дацюк.

Питерский клуб одержал шестую победу в последних семи встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Тихонов – 6 (Каблуков), 27:03 – 0:1. Гусев – 22 (бол., Ковальчук), 33:00 – 0:2. Дадонов – 28 (бол., Гусев, Ковальчук), 45:30 – 0:3. Дацюк – 11 (бол., Войнов), 56:35 – 0:4.

Вратари: Барулин – Коскинен.

Штраф: 14 – 4.

Броски: 27 (10+5+12) – 36 (14+14+8).

Судьи: Гашилов, Раводин.

23 января. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".