13:45 | Хоккей — КХЛ

СКА продлил контракт с Херсли


СКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Патриком Херсли. Новое соглашение со шведом рассчитано на один сезон.

Херсли играет в СКА с сезона 2016/17. В прошедшем сезоне защитник провел за СКА 56 игр, набрав в них 40 (15+25) очков при общем показателе полезности "+25". Также по итогам минувшего регулярного чемпионата в своем амплуа стал лучшим снайпером КХЛ и занял второе место в списке бомбардиров.

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/ska-prodlil-kontrakt-s-patrikom-khiersli/

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Материалы других СМИ
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