СКА "подписал" Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри

СКА в официальном Твиттере объявил о трех "трансферных бомбах". Состав клуба "пополнили" актер Джонни Депп и музыканты Элис Купер и Джо Перри.
Троица посетила Россию в составе своей супергруппы Hollywood Vampires. 28 мая группа дала концерт в Москве, 30 мая - в Санкт-Петербурге.
Трансферные 💣💣💣– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 июня 2018 г.
Легионерские позиции на сезон 2018/19 в СКА закрыты.
Let’s rock! 🤘🏻#hcSKA #hollywoodvampires #johnnydepp #alicecooper #joeperry pic.twitter.com/PdWnCejAZU
Материалы других СМИ
Ингерманландец
Джонни отличный гитарист, кстати.
17:54
ALEXEY959595
Джонни Депп не музыкант! Он актер! Или такой же музыкант, как Гарик Мартиросян
17:36