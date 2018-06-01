СКА "подписал" Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри

СКА в официальном Твиттере объявил о трех "трансферных бомбах". Состав клуба "пополнили" актер Джонни Депп и музыканты Элис Купер и Джо Перри.

Троица посетила Россию в составе своей супергруппы Hollywood Vampires. 28 мая группа дала концерт в Москве, 30 мая - в Санкт-Петербурге.