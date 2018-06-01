17:11 | Хоккей — КХЛ

СКА "подписал" Джонни Деппа, Элиса Купера и Джо Перри

2

СКА в официальном Твиттере объявил о трех "трансферных бомбах". Состав клуба "пополнили" актер Джонни Депп и музыканты Элис Купер и Джо Перри.

Троица посетила Россию в составе своей супергруппы Hollywood Vampires. 28 мая группа дала концерт в Москве, 30 мая - в Санкт-Петербурге.

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ингерманландец

Джонни отличный гитарист, кстати.

17:54

ALEXEY959595

Джонни Депп не музыкант! Он актер! Или такой же музыкант, как Гарик Мартиросян

17:36

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!