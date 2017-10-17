СКА победил "Нефтехимик", дважды уступая в счете

СКА победил "Нефтехимик" матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:2. Нижнекамцы дважды вели в счете, однако не смогли удержать победу.

СКА потерпел только два поражения в 24 играх и уверенно лидирует на "Западе". "Нефтехимик" занимает седьмую строчку в Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Авцин - 7 (бол., Шарипзянов, Нестрашил), 12:27 - 0:1. Коскиранта - 2 (В. Тихонов, Рыков), 16:03 - 1:1. Шиксатдаров - 3 (мен., Куликов), 22:18 - 1:2. Кетов - 4 (Войнов), 45:45 - 2:2. В. Тихонов - 4 (Хафизуллин, Каблуков), 55:24 - 3:2. В. Тихонов - 5 (п.в., Хафизуллин, Плотников), 59:42 - 4:2. Калинин - 8, 59:52 - 5:2.

Вратари: Шестеркин - Ежов (59:35 - 59:42).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 41 (13+13+15) - 21 (8+8+5).

Судьи: Беляев, Раводин.

Санкт-Петербург. Ледовый дворец.