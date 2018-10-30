СКА победил "Куньлунь"

СКА обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. Дублем отметился нападающий Александр Барабанов.

СКА занимает второе место на Западе, имея в активе 37 очков, "Куньлунь" с 22 баллами располагается на 9-й строчке в Восточной конференции.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Куньлунь" (Пекин) - 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)

Голы: Мертль - 3 (Бартли), 1:10 - 0:1. Барабанов - 3 (Кузьменко), 14:41 - 1:1. Карпов - 2 (Плотников), 46:10 - 2:1. Хафизуллин - 4 (бол., Карпов, Гусев), 52:05 - 3:1. Кузьменко - 3 (Барабанов), 53:22 - 4:1. Барабанов - 4 (Кузьменко, Зуб), 59:40 - 5:1.

Вратари: Хелльберг - Браст.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 40 (11+15+14) - 17 (8+2+7).

Судьи: Кулаков, Одиньш.

30 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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