СКА победил "Амур" благодаря дублю Барабанова

СКА победил "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Дублем в составе петербургского клуба отметился нападающий Александр Барабанов.

СКА набрал 39 очков и расположился на 1-м месте на Западе, "Амур" с 16 баллами занимает 11-ю строчку на Востоке.

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СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Голы: Зогорна - 3 (Вяч. Ушенин, Вл. Ушенин), 25:19 - 0:1. Йордан - 1 (Пьянов, Файзуллин), 29:06 - 0:2. Барабанов - 5 (Шестеркин, Хафизуллин), 44:18 - 1:2. Зуб - 2 (Гусев, Карпов), 51:57 - 2:2. Барабанов - 6 (бол., Рундблад, Бывальцев), 55:16 - 3:2.

Вратари: Шестеркин - Кашик (58:20 - 58:29, 59:16).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 35 (15+10+10) - 23 (2+13+8).

Судьи: Беляев, Гамалей.

2 ноября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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