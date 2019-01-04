СКА одержал победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Сергей Плотников и Николай Прохоркин.

СКА занимает второе место в Западной конференции с 70 очками. "Динамо" с 30 баллами располагается на десятой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Плотников - 11 (Рундблад), 41:48 - 0:1. Прохоркин - 15 (бол., Дацюк, Хафизуллин), 56:29 - 0:2.

Вратари: Энрот - Хелльберг.

Штраф: 24 - 10.

Броски: 12 (4+4+4) - 25 (10+7+8).

Судьи: Бондарь, Гусев.

4 января. Минск. "Минск-Арена".

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