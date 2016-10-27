СКА одержал 11-ю победу подряд в матче с "Медвешчаком"

СКА на своем льду разгромил хорватский "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:0. Для питерцев эта победа стала 11-й подряд в чемпионате, и они уверенно возглавляют турнирную таблицу Западной конференции с 67 очками. "Медвешчак" с 32 баллами идет 12-м.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Медвешчак" (Загреб) – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Кетов – 3 (Каблуков, Хохлачев), 17:11 – 1:0. Ковальчук – 16 (Войнов), 24:26 – 2:0. Дацюк – 5 (Войнов, Барабанов), 39:09 – 3:0. Прохоркин – 3 (Мозес), 41:42 – 4:0. Барабанов – 12 (Гусев), 49:52 – 5:0. Дацюк – 6 (бол., Яковлев), 53:06 – 6:0.

Вратари: Шестеркин – Макинтайр.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 35 (13+10+12) – 20 (7+5+8).

Судьи: Бутурлин, Щенев.

27 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.